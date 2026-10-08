S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Super Micro Computer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,97 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Super Micro Computer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,522 Super Micro Computer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 551,42 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 07.10.2026 auf 44,94 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 28,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at