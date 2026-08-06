Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Lohnende Super Micro Computer-Investition? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Super Micro Computer-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,372 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Super Micro Computer-Aktien wären am 05.08.2026 648,00 USD wert, da der Schlussstand 30,32 USD betrug. Damit wäre die Investition um 35,20 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 20,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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