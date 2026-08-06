Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Lohnende Super Micro Computer-Investition?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Super Micro Computer-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,372 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Super Micro Computer-Aktien wären am 05.08.2026 648,00 USD wert, da der Schlussstand 30,32 USD betrug. Damit wäre die Investition um 35,20 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 20,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Super Micro Computer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Super Micro Computer-Aktie mit Kurssprung: Rekordauftragsbestand sorgt für Kaufwelle (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|26,88
|4,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.