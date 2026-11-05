Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Lohnendes Super Micro Computer-Investment? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Super Micro Computer-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 25,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 392,157 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 607,84 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 04.11.2026 auf 29,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,08 Prozent.

Insgesamt war Super Micro Computer zuletzt 20,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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