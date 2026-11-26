Bei einem frühen Super Micro Computer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Super Micro Computer-Anteile bei 32,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 304,599 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 23,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 100,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,00 Prozent.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 14,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at