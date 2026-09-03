Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Super Micro Computer-Performance im Blick
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Super Micro Computer-Anteile bei 40,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 249,377 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 226,93 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 02.09.2026 auf 37,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,73 Prozent gesunken.
Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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