Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Super Micro Computer-Investmentbeispiel 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.10.2025 wurden Super Micro Computer-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Super Micro Computer-Papier bei 52,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Super Micro Computer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,909 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Super Micro Computer-Papiers auf 41,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,39 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,61 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 26,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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