Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Super Micro Computer-Investmentbeispiel
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 01.10.2025 wurden Super Micro Computer-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Super Micro Computer-Papier bei 52,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Super Micro Computer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,909 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Super Micro Computer-Papiers auf 41,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,39 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,61 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 26,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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