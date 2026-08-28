S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Synchrony Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2023 wurde das Synchrony Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 31,98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synchrony Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 3,127 Synchrony Financial-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 249,94 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 27.08.2026 auf 79,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 149,94 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Synchrony Financial bezifferte sich zuletzt auf 25,95 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Anteils belief sich damals auf 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at