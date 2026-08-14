Synchrony Financial Aktie

Synchrony Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

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Profitabler Synchrony Financial-Einstieg? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synchrony Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Synchrony Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synchrony Financial-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 27,68 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hat, hat nun 36,127 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Synchrony Financial-Papiere wären am 13.08.2026 2 893,06 USD wert, da der Schlussstand 80,08 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 2 893,06 USD, was einer positiven Performance von 189,31 Prozent entspricht.

Alle Synchrony Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,92 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Papiers auf 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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