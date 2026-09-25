Synchrony Financial Aktie

Synchrony Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Synchrony Financial-Investition? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Synchrony Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Synchrony Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Synchrony Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,817 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 276,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 127,65 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Synchrony Financial zuletzt 23,02 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Synchrony Financial-Papiers bei 17,17 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synchrony Financial

mehr Nachrichten

Analysen zu Synchrony Financial

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Synchrony Financial 64,14 2,30% Synchrony Financial

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen