Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Rentable Synchrony Financial-Investition?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Synchrony Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Synchrony Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,817 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 276,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 127,65 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Synchrony Financial zuletzt 23,02 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Synchrony Financial-Papiers bei 17,17 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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