S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Synchrony Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Synchrony Financial-Aktie 47,38 USD wert. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,106 Synchrony Financial-Aktien. Die gehaltenen Synchrony Financial-Aktien wären am 03.09.2026 1 685,31 USD wert, da der Schlussstand 79,85 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,53 Prozent zugenommen.

Am Markt war Synchrony Financial jüngst 25,46 Mrd. USD wert. Am 31.07.2014 fand der erste Handelstag der Synchrony Financial-Aktie an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Synchrony Financial-Aktie lag beim Börsengang bei 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at