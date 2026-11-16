S&P 500-Papier Sysco-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sysco Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Sysco am 13.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,17 USD beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,07 USD angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Sysco beläuft sich auf 1,04 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der Sysco-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent nach oben angepasst.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Sysco-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 77,10 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 2,62 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,76 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Sysco-Kurs via New York 0,745 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 17,80 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Sysco- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,19 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,85 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Sysco

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Sysco beläuft sich aktuell auf 37,899 Mrd. USD. Das Sysco-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22,65. 2026 setzte Sysco 84,553 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,66 USD.

Redaktion finanzen.at