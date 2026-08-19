Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Lukrative Sysco-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Sysco-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Sysco-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,236 Sysco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 084,84 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 18.08.2026 auf 81,96 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 8,48 Prozent gleich.
Sysco war somit zuletzt am Markt 39,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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