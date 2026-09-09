Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Sysco-Anlage unter der Lupe
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Sysco-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sysco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,296 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sysco-Aktie auf 79,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sysco bezifferte sich zuletzt auf 38,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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