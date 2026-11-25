Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sysco-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75,91 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Sysco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,317 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 105,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,68 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Sysco betrug jüngst 39,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at