T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Profitable T-Mobile US-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden T-Mobile US-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,695 T-Mobile US-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (164,02 USD), wäre die Investition nun 3 066,31 USD wert. Mit einer Performance von +206,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
T-Mobile US wurde am Markt mit 178,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com
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