So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden T-Mobile US-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des T-Mobile US-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,695 T-Mobile US-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (164,02 USD), wäre die Investition nun 3 066,31 USD wert. Mit einer Performance von +206,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

T-Mobile US wurde am Markt mit 178,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at