T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Profitable T-Mobile US-Investition? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren T-Mobile US-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,66 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,143 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 329,49 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 21.10.2026 auf 153,75 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 229,49 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von T-Mobile US betrug jüngst 168,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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