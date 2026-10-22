T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Profitable T-Mobile US-Investition?
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,66 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,143 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 329,49 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 21.10.2026 auf 153,75 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 229,49 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von T-Mobile US betrug jüngst 168,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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