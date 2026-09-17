S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.09.2021 wurde die T-Mobile US-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 128,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das T-Mobile US-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,813 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen T-Mobile US-Anteile wären am 16.09.2026 1 377,03 USD wert, da der Schlussstand 176,26 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,70 Prozent gesteigert.

T-Mobile US wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at