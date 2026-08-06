T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Profitable T-Mobile US-Investition?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem T-Mobile US-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 239,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,180 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 725,11 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 05.08.2026 auf 173,46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 27,49 Prozent gleich.
Am Markt war T-Mobile US jüngst 190,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu T-Mobile US
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.08.26
|Deutsche Telekom-Aktie zieht an: T-Mobile US-Bericht schickt die Aktie auf Klettertour (dpa-AFX)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für T-Mobile US auf 235 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu T-Mobile US
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|153,08
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.