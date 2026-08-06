S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die T-Mobile US-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem T-Mobile US-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 239,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,180 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 725,11 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 05.08.2026 auf 173,46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 27,49 Prozent gleich.

Am Markt war T-Mobile US jüngst 190,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at