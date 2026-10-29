T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Profitables T-Mobile US-Investment? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem T-Mobile US-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen T-Mobile US-Anteile an diesem Tag bei 215,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die T-Mobile US-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,651 T-Mobile US-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (148,08 USD), wäre die Investition nun 688,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,13 Prozent.

T-Mobile US wurde jüngst mit einem Börsenwert von 159,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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