T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Frühe Anlage 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in T-Mobile US-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das T-Mobile US-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das T-Mobile US-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,429 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (163,08 USD), wäre die Investition nun 69,91 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,09 Prozent.

Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 174,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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