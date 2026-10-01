T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Frühe Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das T-Mobile US-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das T-Mobile US-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,429 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (163,08 USD), wäre die Investition nun 69,91 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,09 Prozent.
Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 174,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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