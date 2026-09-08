S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2016 wurde das T Rowe Price Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Anteile betrug an diesem Tag 68,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,453 T Rowe Price Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,47 USD, da sich der Wert einer T Rowe Price Group-Aktie am 04.09.2026 auf 109,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +59,47 Prozent.

T Rowe Price Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at