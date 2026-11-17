So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem T Rowe Price Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,226 T Rowe Price Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,00 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 16.11.2026 auf 107,96 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 104,00 USD, was einer positiven Performance von 10,40 Prozent entspricht.

Der Marktwert von T Rowe Price Group betrug jüngst 23,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at