T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Lukratives T Rowe Price Group-Investment?
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem T Rowe Price Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,226 T Rowe Price Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,00 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 16.11.2026 auf 107,96 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 104,00 USD, was einer positiven Performance von 10,40 Prozent entspricht.
Der Marktwert von T Rowe Price Group betrug jüngst 23,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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