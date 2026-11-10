T. Rowe Price Group Aktie

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WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

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T Rowe Price Group-Anlage im Blick 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in T Rowe Price Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der T Rowe Price Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 103,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die T Rowe Price Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,971 T Rowe Price Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,59 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 09.11.2026 auf 110,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,59 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von T Rowe Price Group belief sich jüngst auf 23,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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