S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die T Rowe Price Group-Aktie an diesem Tag 104,17 USD wert. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,600 T Rowe Price Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 105,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 015,65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,56 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von T Rowe Price Group bezifferte sich zuletzt auf 22,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at