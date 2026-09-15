T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|T Rowe Price Group-Investment im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die T Rowe Price Group-Aktie an diesem Tag 104,17 USD wert. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,600 T Rowe Price Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 105,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 015,65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,56 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von T Rowe Price Group bezifferte sich zuletzt auf 22,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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