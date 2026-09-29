S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.09.2021 wurden T Rowe Price Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie betrug an diesem Tag 201,90 USD. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,495 T Rowe Price Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des T Rowe Price Group-Papiers auf 103,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,58 Prozent verringert.

T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at