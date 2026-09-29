T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Rentable T Rowe Price Group-Investition?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren verloren
Am 29.09.2021 wurden T Rowe Price Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie betrug an diesem Tag 201,90 USD. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,495 T Rowe Price Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des T Rowe Price Group-Papiers auf 103,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,58 Prozent verringert.
T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,46 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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