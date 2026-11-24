So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in T Rowe Price Group-Aktien verlieren können.

Am 24.11.2021 wurden T Rowe Price Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die T Rowe Price Group-Anteile bei 207,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das T Rowe Price Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,146 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 103,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 999,52 USD wert. Mit einer Performance von -50,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte T Rowe Price Group einen Börsenwert von 21,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at