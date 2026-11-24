T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Lukrative T Rowe Price Group-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren bedeutet
Am 24.11.2021 wurden T Rowe Price Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die T Rowe Price Group-Anteile bei 207,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das T Rowe Price Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,146 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 103,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 999,52 USD wert. Mit einer Performance von -50,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte T Rowe Price Group einen Börsenwert von 21,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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