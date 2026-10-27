T. Rowe Price Group Aktie

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WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

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Profitable T Rowe Price Group-Investition? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die T Rowe Price Group-Anteile bei 203,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,908 T Rowe Price Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 507,93 USD, da sich der Wert einer T Rowe Price Group-Aktie am 26.10.2026 auf 103,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,21 Prozent verringert.

Alle T Rowe Price Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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