T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Profitable T Rowe Price Group-Investition?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die T Rowe Price Group-Anteile bei 203,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,908 T Rowe Price Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 507,93 USD, da sich der Wert einer T Rowe Price Group-Aktie am 26.10.2026 auf 103,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,21 Prozent verringert.
Alle T Rowe Price Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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