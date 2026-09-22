T. Rowe Price Group Aktie

T. Rowe Price Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

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Frühe Investition 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in T Rowe Price Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen T Rowe Price Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 22.09.2023 wurden T Rowe Price Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 105,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das T Rowe Price Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,841 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 104,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 923,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,77 Prozent verringert.

Der Börsenwert von T Rowe Price Group belief sich jüngst auf 22,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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