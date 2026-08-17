Tapestry Aktie

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WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072

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Tapestry-Investition im Blick 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Tapestry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Tapestry-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 34,60 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,902 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 128,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 727,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 272,77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Tapestry belief sich jüngst auf 26,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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