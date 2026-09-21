S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Tapestry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,45 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,601 Tapestry-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tapestry-Aktie auf 115,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 299,09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 199,09 Prozent angezogen.

Tapestry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at