Tapestry Aktie

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WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072

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Lohnendes Tapestry-Investment? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Tapestry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Tapestry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 109,82 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,911 Tapestry-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,89 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 30.10.2026 auf 116,29 USD belief. Mit einer Performance von +5,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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