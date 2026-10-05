S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tapestry-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tapestry-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Tapestry-Papier letztlich bei 114,92 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 87,017 Tapestry-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 278,45 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 02.10.2026 auf 118,12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,78 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Tapestry zuletzt 23,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at