S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tapestry-Aktien verdienen können.

Das Tapestry-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tapestry-Aktie an diesem Tag 45,59 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 219,346 Tapestry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 132,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 043,65 USD wert. Das entspricht einem Plus von 190,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 25,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at