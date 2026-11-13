S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Target-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Target-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 71,35 USD. Bei einem Target-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,015 Target-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 160,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 255,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 125,51 Prozent zugenommen.

Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at