Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Target-Investmentbeispiel
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Target-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Target-Papier bei 87,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,148 Target-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,19 USD, da sich der Wert einer Target-Aktie am 24.09.2026 auf 156,15 USD belief. Das entspricht einem Plus von 79,19 Prozent.
Insgesamt war Target zuletzt 71,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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