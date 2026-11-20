Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Lohnender Target-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Target-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,68 USD. Bei einem Target-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,503 Target-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 011,95 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 19.11.2026 auf 167,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 75,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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