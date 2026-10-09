Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Profitable Target-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Target-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 228,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,687 Target-Aktien im Depot. Die gehaltenen Target-Anteile wären am 08.10.2026 6 761,03 USD wert, da der Schlussstand 154,76 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,39 Prozent abgenommen.
Target wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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