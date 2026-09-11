S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Target von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Target-Einstiegs gewesen.

Das Target-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 244,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Target-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,089 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Target-Papiere wären am 10.09.2026 636,83 USD wert, da der Schlussstand 155,73 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 636,83 USD entspricht einer negativen Performance von 36,32 Prozent.

Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at