Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Lukrative Teledyne Technologies-Investition?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Teledyne Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Teledyne Technologies-Anteile letztlich bei 106,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teledyne Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0,940 Teledyne Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 625,94 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Papiers am 28.10.2026 auf 665,56 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 625,94 USD, was einer positiven Performance von 525,94 Prozent entspricht.
Teledyne Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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