S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Teledyne Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.10.2016 wurde die Teledyne Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 92,653 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 606,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56 222,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 462,23 Prozent gesteigert.

Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at