Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Rentabler Teledyne Technologies-Einstieg?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.09.2023 wurden Teledyne Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 415,04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,241 Anteilen. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Anteile wären am 16.09.2026 144,83 USD wert, da der Schlussstand 601,10 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 27,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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