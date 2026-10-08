Teledyne Technologies Aktie

Teledyne Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 926932 / ISIN: US8793601050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Teledyne Technologies-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Teledyne Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Teledyne Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 588,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,170 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 604,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,74 Prozent vermehrt.

Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teledyne Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Teledyne Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teledyne Technologies Inc. 548,50 1,39% Teledyne Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen