Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Rentable Teledyne Technologies-Anlage?
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Teledyne Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 588,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,170 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 604,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,74 Prozent vermehrt.
Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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