Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Teledyne Technologies-Investition
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Teledyne Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Teledyne Technologies-Anteile letztlich bei 109,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,152 Teledyne Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 5 549,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 606,36 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 549,19 USD entspricht einer Performance von +454,92 Prozent.
Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich jüngst auf 28,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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