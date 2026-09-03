S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Teledyne Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Teledyne Technologies-Anteile letztlich bei 109,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,152 Teledyne Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 5 549,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 606,36 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 549,19 USD entspricht einer Performance von +454,92 Prozent.

Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich jüngst auf 28,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at