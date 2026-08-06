Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Lohnendes Teledyne Technologies-Investment?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Teledyne Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Teledyne Technologies-Aktie bei 106,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,940 Teledyne Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 642,48 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 05.08.2026 auf 683,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 542,48 Prozent erhöht.
Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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