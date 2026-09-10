S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teledyne Technologies-Aktie gebracht.

Das Teledyne Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 544,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Teledyne Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,350 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Aktien wären am 09.09.2026 10 922,25 USD wert, da der Schlussstand 595,23 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 9,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Teledyne Technologies einen Börsenwert von 27,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at