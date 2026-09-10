Teledyne Technologies Aktie

Teledyne Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 926932 / ISIN: US8793601050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Teledyne Technologies-Anlage unter der Lupe 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teledyne Technologies-Aktie gebracht.

Das Teledyne Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 544,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Teledyne Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,350 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Aktien wären am 09.09.2026 10 922,25 USD wert, da der Schlussstand 595,23 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 9,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Teledyne Technologies einen Börsenwert von 27,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teledyne Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Teledyne Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teledyne Technologies Inc. 513,00 0,29% Teledyne Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen