Teledyne Technologies Aktie

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WKN: 926932 / ISIN: US8793601050

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Lukrative Teledyne Technologies-Investition? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teledyne Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Teledyne Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Teledyne Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Teledyne Technologies-Papier bei 403,63 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Teledyne Technologies-Aktie investierten, hätten nun 24,775 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 648,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16 069,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 60,70 Prozent.

Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 30,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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