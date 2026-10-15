S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Teledyne Technologies-Investment verdienen können.

Am 15.10.2023 wurde das Teledyne Technologies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Teledyne Technologies-Papier letztlich bei 404,58 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teledyne Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 2,472 Teledyne Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 608,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 505,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,50 Prozent gesteigert.

Alle Teledyne Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at