S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teledyne Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Teledyne Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 458,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,218 Teledyne Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,06 USD, da sich der Wert einer Teledyne Technologies-Aktie am 26.08.2026 auf 633,56 USD belief. Mit einer Performance von +38,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Teledyne Technologies eine Marktkapitalisierung von 29,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at