S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Teledyne Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Teledyne Technologies-Aktie bei 512,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Teledyne Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,950 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Teledyne Technologies-Aktie auf 632,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 232,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,27 Prozent vermehrt.

Der Teledyne Technologies-Wert an der Börse wurde auf 30,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at