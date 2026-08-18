Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingefahren
Teradyne-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 114,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 87,712 Teradyne-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 443,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 868,52 USD wert. Damit wäre die Investition 288,69 Prozent mehr wert.
Alle Teradyne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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